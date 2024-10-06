Вашингтон, 6 октября, 2024, 11:28 — ИА Регнум. Продажи автомобиля Mitsubishi Mirage, признанного самым небезопасным автомобилем в США, существенно увеличились на фоне намерений вывести его с рынка. Об этом сообщил портал Carscoops.

TASS/AP Photo/John Locher

За третий квартал 2024 года продажи Mirage подскочили на 152% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. За это время в стране продали 10,2 тыс. единиц. За июль–сентябрь этот показатель составил немногим более 4 тыс. машин.

При этом с начала года продажи Mitsubishi Mirage выросли на 114% и составили 20 тыс. машин.

Журналисты издания не видят ничего удивительного в росте спроса на Mitsubishi Mirage. Пострадавшие от растущей инфляции и повышения стоимости жизни американцы выбирают один из самых дешёвых новых автомобилей в стране. Цены на Mirage 2024 года выпуска начинаются от $16,7 тыс. (1,6 млн рублей). Также в числе причин большого спроса ― завершение производства этой модели начиная с 2025 модельного года.

В 2023 году американский Страховой институт дорожной безопасности (IIHS) назвал Mitsubishi Mirage «самым смертоносным автомобилем США». По статистике, на миллион зарегистрированных транспортных средств приходилось 205 смертей, что сделало Mirage аутсайдером по безопасности среди всех автомобилей на рынке. Также первую строчку рейтинга самых небезопасных автомобилей 2018–2021 года, водители которых чаще всего не выживают после ДТП, с Mitsubishi Mirage разделил Dodge Challenger.

Как сообщало ИА Регнум, в России автолюбители чаще всего покупают машины отечественной марки LADA и китайского бренда Haval. По данным «Автостата», с января по сентябрь текущего года в стране реализовали 1,15 млн новых легковых машин. Это больше, чем за весь 2023 год.

Так, за девять месяцев 2024 года в России приобрели 316,6 тыс. автомобилей LADA. Это превышает 27% от общего объёма рынка. Далее идут китайские марки Haval (136,4 тыс.) и Chery (118,3 тыс. шт.).

В рейтинге самых покупаемых в России автомобилей также числятся Geely, Changan, OMODA, EXEED и Jetour, белорусский Belgee и китайский TANK.

Продажи новых легковых автомобилей в России в сентябре выросли на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За месяц в стране продали 145,49 тыс. новых машин.