Посёлок городского типа Гурзуф, Крым, 6 октября, 2024, 10:20 — ИА Регнум. Покинувший Россию музыкальный продюсер Константин Меладзе повысил цену на свою виллу в Гурзуфе на ₽65 млн. Об этом 6 октября сообщил Telegram-канал SHOT.

РИА Новости/Евгений Одиноков Константин Меладзе

Уточняется, что курортная резиденция — последняя недвижимость мужчины в России. Двухэтажный особняк Меладзе надеется продать за ₽450 млн.

По словам риелторов, за эти деньги возможный покупатель получит участок в 12 соток с домом. В комплекте идут бассейн, спортзал, хамам и винная комната. для ознакомления с недвижимостью желающие могут арендовать её на пару дней за 60 тыс. рублей.

После продажи виллы в России у продюсера останется лишь лейбл «Меладзе мьюзик», новых владельцев для которого пока не ищут. В прошлом году выручка компании составила ₽19 млн. В лейбле остались группа «ВИА Гра» и два артиста — Валерий Меладзе и Вера Брежнева, указано в материале.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2023 года Меладзе снизил на 11 млн рублей цену на коттедж в Крыму. До этого его не удавалось продать уже несколько месяцев. Известно, что коттедж расположен в элитном посёлке «Вилла роз».

В феврале прошлого года уехавшие из России Меладзе и Брежнева выставили на продажу особняк в элитном посёлке «Миллениум парк» в Истринском районе Подмосковья. Заявленная стоимость трёхэтажного дома площадью 700 кв. метров — 299 млн рублей. В октябре 2023 года певица подтвердила развод с продюсером. Они расстались после восьми лет брака.

Продюсер после того, как покинул Россию, стал редко появляться на публике, предположительно, он проживает на вилле в Италии.