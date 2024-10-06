Москва, 6 октября, 2024, 10:28 — ИА Регнум. Успешность политических прогнозов, которые делал основатель и первый лидер ЛДПР Владимир Жириновский, объясняется его опытом и отсутствием страха озвучить их. Такое мнение высказал депутат Госдумы Евгений Фёдоров («Единая Россия»).

Изветися/Павел Бедняков

«Я бы сказал, что это не предсказание. Понимаете, очень нетрудно предсказывать. Если ты владеешь наукой, то ты всегда можешь, по большому счёту, предсказать», ― пояснил в беседе с ТАСС парламентарий.

Фёдоров также напомнил, что Жириновский был юристом, и каждый юрист знает, что нарушение закона приводит к конфликту, а между государствами ― к войне.

«Жириновский был человеком подготовленным, и поэтому он об этом говорил», ― отметил депутат.

По его словам, разница состояла как раз в том, что многие люди понимали эти вещи, но не могли об этом говорить, а Жириновский мог высказываться.

Как сообщал ИА Регнум, президент России Владимир Путин считает, что многие пророчества Жириновского сбываются, потому что они были сделаны не на пустом месте, а основаны на знаниях, на понимании развития ситуации. При этом самое главное, по мнению российского лидера, — это то, что политик, безусловно, был патриотом России и вся его деятельность строилась именно на этом.

Бывший лидер ЛДПР в 2022 году предсказывал, что выборов президента США в 2024 году не будет. По словам Жириновского, президент США Дональд Трамп, как он всегда заявлял, не спасёт страну, «потому что Америки не будет, а значит, и выборов не будет». Также он заверял, что США ждёт самораспад по сценарию СССР и случится это совсем скоро.

В 2020 году политик говорил о попытках Молдавии и Запада провоцировать ситуацию в Приднестровье. Тогда он напомнил о нахождении в Молдавии большого количества оружия, которого хватило бы на всю третью мировую войну в Европе.

В 2019 году Жириновский предсказывал, что события, которые произойдут к 2024 году на Ближнем Востоке, заставят весь мир забыть про конфликт на Украине.

В начале февраля 2022 года Жириновского госпитализировали в Центральную клиническую больницу с двусторонней пневмонией, развившейся на фоне поражения коронавирусом. Он скончался 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет. Его похоронили на Новодевичьем кладбище.