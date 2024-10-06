В Госдуме объяснили феномен прогнозов Жириновского
Депутат ГД Фёдоров объяснил опытом успешность «пророчеств» Жириновского
Москва, 6 октября, 2024, 10:28 — ИА Регнум. Успешность политических прогнозов, которые делал основатель и первый лидер ЛДПР Владимир Жириновский, объясняется его опытом и отсутствием страха озвучить их. Такое мнение высказал депутат Госдумы Евгений Фёдоров («Единая Россия»).
«Я бы сказал, что это не предсказание. Понимаете, очень нетрудно предсказывать. Если ты владеешь наукой, то ты всегда можешь, по большому счёту, предсказать», ― пояснил в беседе с ТАСС парламентарий.
Фёдоров также напомнил, что Жириновский был юристом, и каждый юрист знает, что нарушение закона приводит к конфликту, а между государствами ― к войне.
«Жириновский был человеком подготовленным, и поэтому он об этом говорил», ― отметил депутат.
По его словам, разница состояла как раз в том, что многие люди понимали эти вещи, но не могли об этом говорить, а Жириновский мог высказываться.
Как сообщал ИА Регнум, президент России Владимир Путин считает, что многие пророчества Жириновского сбываются, потому что они были сделаны не на пустом месте, а основаны на знаниях, на понимании развития ситуации. При этом самое главное, по мнению российского лидера, — это то, что политик, безусловно, был патриотом России и вся его деятельность строилась именно на этом.
Бывший лидер ЛДПР в 2022 году предсказывал, что выборов президента США в 2024 году не будет. По словам Жириновского, президент США Дональд Трамп, как он всегда заявлял, не спасёт страну, «потому что Америки не будет, а значит, и выборов не будет». Также он заверял, что США ждёт самораспад по сценарию СССР и случится это совсем скоро.
В 2020 году политик говорил о попытках Молдавии и Запада провоцировать ситуацию в Приднестровье. Тогда он напомнил о нахождении в Молдавии большого количества оружия, которого хватило бы на всю третью мировую войну в Европе.
В 2019 году Жириновский предсказывал, что события, которые произойдут к 2024 году на Ближнем Востоке, заставят весь мир забыть про конфликт на Украине.
В начале февраля 2022 года Жириновского госпитализировали в Центральную клиническую больницу с двусторонней пневмонией, развившейся на фоне поражения коронавирусом. Он скончался 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет. Его похоронили на Новодевичьем кладбище.