Москва, 6 октября, 2024, 10:12 — ИА Регнум. Чеснок содержит большое количество антиоксидантов, и его используют как средство для укрепления иммунитета и для защиты от онкозаболеваний. Об этом 6 октября рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Чеснок — средство укрепления иммунитета, там много антиоксидантов, и используется как антионкологическое средство. Во всяком случае в литературе фигурирует чеснок как одна из возможных положительных вещей», — процитировала его слова газета «Аргументы и факты».

По словам доктора, люди употребляют в пищу чеснок за такие свойства, как снижение уровня холестерина в крови, а также в качестве помощи при аритмии, желчекаменной болезни и других заболеваниях.

Мясников отметил, что чеснок при ОРВИ особенно полезен из-за наличия множества антиоксидантов, а также входит в число семи наиболее полезных продуктов наравне с фруктами, овощами и рыбой.

Как сообщало ИА Регнум, 8 июня глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что первые результаты доклинических испытаний вакцины против рака могут быть представлены уже в конце 2024 года. По его словам, эту вакцину создают несколько команд и финансирует этот процесс государство за счёт госзаданий.

В феврале учёные предложили метод борьбы с онкологическими заболеваниями с помощью нервной системы. По словам исследователей, злокачественные опухоли рассматривают как самостоятельные сложносоставные функционирующие органы, которые могут подчинять ткани, сосуды и даже нервную систему. Поэтому, когда нервные волокна, например, проникают в рак простаты, образуя связь со здоровыми клетками, опухоль растёт. Если суметь прервать такую связь, рост прекратится.