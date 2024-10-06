Бишкек, 6 октября, 2024, 09:46 — ИА Регнум. Президент Киргизии Садыр Жапаров 7–8 октября посетит Россию. Об этом сообщил заведующий отделом внешней политики администрации главы государства Муратбек Азымбакиев.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Президент Киргизии Садыр Жапаров

Он уточнил, что киргизский лидер приедет в Москву для участия в очередном заседании Совета глав стран Содружества Независимых Государств (СНГ), которое состоится 8 октября.

«В ходе предстоящего заседания Совета глав государств СНГ будут приняты важные решения, направленные на расширение и укрепление сотрудничества государств ― участников содружества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах», ― добавил Азымбакиев.

Как передавало ИА Регнум, заседание совета глав стран — участниц СНГ запланировано на 8 октября в Москве. Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, заседание будет полноформатным, с достаточно полной повесткой.

Представитель Кремля также заявил, что президент России Владимир Путин в свой день рождения, 7 октября, проведёт ряд рабочих встреч, а вечером примет глав государств стран СНГ.