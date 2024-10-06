Москва, 6 октября, 2024, 09:31 — ИА Регнум. В России продолжается последовательное снижение цен на вторичном автомобильном рынке. В августе средняя стоимость подержанного автомобиля составила 1,48 млн рублей, что на 3,4% (или 52 тыс. рублей) меньше по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Об этом сообщило аналитическое агентство «Автостат».

Илья Наймушин/РИА Новости

«Средняя цена подержанного автомобиля в России в августе снизилась на 0,7%, или на 11 тыс. рублей, по сравнению с июлем и на 3,4% меньше по сравнению с 2023 годом», — отмечается в ежемесячном обзоре агентства по мониторингу цен.

Эксперты «Автостата» связывают уменьшение средней стоимости автомобилей, которое продолжается уже седьмой месяц подряд, с изменением структуры предложения на рынке. По их мнению, предложение стало больше ориентировано на автомобили массовых брендов.

Как сообщало ИА Регнум, по данным «Автостата», в первой половине сентября 2024 года в России подорожал ряд автомобилей. Стоимость машин изменили семь автобрендов. У четырёх комплектаций GAC GS3 цена выросла на 100 тыс. рублей. Sollers подняла цену на модели Argo в версии 3,5Т на 80 тыс. рублей. Стоимость модели «Профи» от УАЗ в различных версиях увеличилась на 50–149 тыс. рублей. Также выросли в цене некоторые модели автомобилей от Chery, Belgee и Geely.

В августе объём продаж легковых автомобилей в России вырос на 34% в сравнении с июлем. За месяц было продано 152 012 единиц продукции. Это стало лучшим результатом августа с 2015 года.

Средневзвешенная цена нового автомобиля за первые шесть месяцев текущего года в России выросла на 14% к его стоимости за аналогичный период прошлого года и составила 3,16 млн рублей. В то же время подержанные автомобили выросли в цене на 19% год к году ― до 1,17 млн рублей.