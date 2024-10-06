Париж, 6 октября, 2024, 06:01 — ИА Регнум. Работы по установке восьми колоколов, отреставрированных после пожара 2019 года, завершены в соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари). Об этом сообщила 5 октября министр культуры Франции Рашида Дати, передает BFMTV.

ИА REGNUM Собор Парижской Богоматери до пожара

«Еще один важный и символический шаг вперёд, 64 дня до открытия! Верующие и жители Парижа снова смогут услышать звон колоколов с вершины башен нашего парижского собора», — написала министр культуры.

У каждого колокола есть собственное имя, все они названы в честь важных персон в истории собора. Самый большой и тяжёлый колокол Габриэль весит 4,1 тонны, самый лёгкий носит имя Жан-Мари, его вес 782 кг. Колокола очистили от свинцовой пыли, осевшей на них при горении крыши собора, а также отреставрировали на литейном заводе в Нормандии.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент Франции Эммануэль Макрон настоял на разработке современных витражей для собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари) несмотря на то, что Национальный комитет по наследству и архитектуре вынес в июле отрицательное заключение по этому вопросу. Речь идёт о витражах, которые не пострадали во время пожара 2019 года и формально являются охраняемыми объектами культурного наследия. Предложение о замене части витражей на современные вызвало резкую критику во Франции.

25 мая на крыше собора, пострадавшего при пожаре в апреле 2019 года, установили металлический крест высотой 12 м. Конструкцию отреставрировали мастера в Нормандии, сообщала газета Le Parisien. В декабре 2023 года на шпиль собора Нотр-Дам вернули металлического петуха, внутри которого хранятся христианские святыни.

В апреле 2019 года в Париже произошёл пожар в соборе Парижской Богоматери — Нотр-Дам-де-Пари, он продолжался более 15 часов. В результате обрушились шпиль, часы, оригинальная кровля XII века. Работы по восстановлению оценили примерно в 1 млрд евро.

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что отреставрированный после пожара собор Парижской Богоматери откроют для посетителей 8 декабря.