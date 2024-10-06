Москва, 6 октября, 2024, 05:38 — ИА Регнум. В мессенджере Telegram появилась функция «подарков», покупка которых доступ за внутреннювалюту. Об этом 5 октября сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

Иван Шилов ИА REGNUM Telegram

«Сегодня мы запускаем функцию «подарков». Это отличный способ поздравить своих близких с важными событиями», — написал Дуров в своём Telegram-канале.

Получатели «подарков» смогут закрепить их в своём профиле или продать за «звёзды» — внутреннюю валюту для оплаты цифровых товаров и услуг в экосистеме Telegram.

«Подарки» будут выглядеть как анимированные изображения, которым можно добавить текстовое сообщение. Просмотр «подарков» доступен в одноимённом разделе в профиле пользователя.

Как передавало ИА Регнум, 6 сентября Павел Дуров сообщил, что количество платных подписчиков в Telegram достигло 10 миллионов пользователей. По его словам, в рамках обновления из мессенджера убрали функцию «Люди рядом», поскольку ей пользовались менее 0,1% пользователей. Также в Telegram отключили загрузку новых медиа в автономный инструмент для ведения блогов Telegraph, который, вероятно, использовался анонимным лицами не по назначению.