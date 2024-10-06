Кемерово, 6 октября, 2024, 04:30 — ИА Регнум. Воздушная гимнастка Валерия Запашная упала с высоты шесть метров во время выступления на сцене Кемеровского цирка. Об этом 5 октября сообщил гендиректор Большого Московского государственного цирка, народный артист РФ Эдгард Запашный в своём Telegram-канале.

t. me/mincult64 В цирке

«Во время выступления в Кемеровском цирке воздушная гимнастка Валерия Запашная, выполняя сложный трюк, упала с высоты около шести метров», — написал народный артист.

Запашный уточнил, что артистка получила переломы обеих рук. По словам Запашного, пострадавшей гимнастке помогают лучшие хирурги Кузбасса.

Позднее Эдгар Запашный сообщил, что Валерию Запашную в больнице навестили супруг и брат, они заверили, что операция прошла успешно. Эдгар Запашный выразил особую благодарность за помощь врачам 3-й городской больницы имени Подгорбунского.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как рассказал в июле народный артист РФ Эдгард Запашный, в цирке Кисловодска во время выполнения воздушного номера сорвалась гимнастка Диляра Бикмаева. Запашный уточнил, что все положенные меры были приняты немедленно, артистку оперативно госпитализировали и оказали необходимую помощь.

В июне дочь дрессировщика Аскольда Запашного Ева Запашная получила травму в ходе представления на арене цирка в шоу «Легенда». Во время выполнения циркового номера на 14-летнюю артистку упала лошадь. Врачи диагностировали у девушки переломы трёх костей стопы. Спустя некоторое время в ходе того же представления с ходулей сорвался акробат Евгений Головань. Ему оказали необходимую помощь.