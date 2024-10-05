Лас-Вегас, США, 6 октября, 2024, 02:53 — ИА Регнум. Комплекс зданий легендарного казино-курорта Tropicana снесут с помощью взрыва в лас-Вегасе. Об этом 5 октября сообщает 8 News Now со ссылкой на владельца казино Bally’s Corporation.

Lasvegaslover Лас-Вегас

Отмечается, что корпорация-владелец Tropicana организует 9 октября шоу по случаю сноса казино, которое завершится взрывом здания.

«Bally’s и Oakland A’s планируют провести памятное мероприятие 9 октября, в рамках которого будет представлено впечатляющее шоу с дронами и фейерверками от Fireworks by Grucci, а завершится оно взрывом Tropicana», — уточнил представитель Bally’s.

Две 22-этажные башни отеля уничтожат с помощью взрывчатки, произойдёт взрыв ночью, так как чиновники стремятся минимизировать перебои в движении транспорта, которые будут сопровождать мероприятие. При этом официальные представители корпорации-владельца казино время взрыва не подтвердили и никаких дополнительных подробностей не сообщали.

Казино-курорт Tropicana открылся 67 лет назад, в апреле 1957 года и стал самым дорогим курортом Лас-Вегаса на тот момент. Своё название он получил в честь ночного клуба El Tropicana в Гаване, который стал широко известен в период, когда Кубу называли «сахарницей, пепельницей и публичным домом Америки». В апреле текущего года казино-курорт закрылся, и сразу же начался снос зданий комплекса. На месте бывшего курорта запланировано строительство стадиона, который станет новой домашней площадкой для бейсбольной команды «Окленд Атлетикс». Первые матчи должны состояться уже в 2028 году.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Малайзии взорвали построенный 30 лет назад 80-тысячный многоцелевой стадион «Шах-Алам». Он являлся официальным домашним стадионом футбольного клуба «Селангор». Также здесь проводили музыкальные концерты. «Шах-Алам» вмещал более 80,3 тыс. зрителей. В 2020 году стадион признали аварийным. Полный демонтаж строения ожидается к середине 2025 года.