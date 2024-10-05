Москва, 6 октября, 2024, 02:55 — ИА Регнум. В Москве в концертном зале «Барвиха Luxury Village» 5 октября прошёл финал конкурса «Мисс Россия — 2024». Победительницей стала 18-летняя уроженка Чувашской Республики Валентина Алексеева.

РИА Новости/Кирилл Каллиников Мисс Россия 2024 Валентина Алексеева

В финальном смотре приняли участие 50 девушек со всей страны. Титулы 1-й и 2-й «Вице-мисс Россия — 2024» получили Ирина Миронова из Тольятти и Ульяна Евдокимова из Санкт-Петербурга.

Помимо символической короны, выполненной по мотивам диадемы императрицы Александры Федоровны, и денежного приза в размере 1 млн рублей победительница конкурса получила возможность выступить на международных конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».

Как отмечается в анкете победительницы на официальном сайте конкурса, Алексеева учится в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Н. И. Пирогова. Также девушка любит заниматься спортом, ведёт здоровый образ жизни и принимает участие в научно-исследовательских проектах в области экологии.

Как передавало ИА Регнум, открытый кастинг для участия в конкурсе «Мисс Россия — 2024» состоялся 21 июля в московском ТРЦ «Ривьера». Отборочные туры проходили во всех 85 субъектах России, в них приняли участие около 75 тысяч девушек.