Казань, 6 октября, 2024, 01:55 — ИА Регнум. Российский спортсмен и трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов, выступавший за сборную Архангельской области, с нового сезона будет представлять Республику Татарстан. Об этом 5 октября сообщил президент Федерации лыжных гонок региона (ФЛГРТ) Ильшат Фардиев.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Большунов

«Заслуженный мастер спорта России, универсал, успешно выступающий как в спринтерских, так и в дистанционных гонках, Александр Большунов с этой минуты отстаивает на всех соревнованиях честь Татарстана!» — приводит его слова пресс-служба ФЛГ Республики Татарстан.

В межсезонье сборную Татарстана также пополнили олимпийская чемпионка Вероника Степанова, двукратный чемпион мира среди юниоров Савелий Коростелёв и трёхкратный призёр Олимпийских игр Наталья Терентьева.

Как передавало ИА Регнум, 17 марта Александр Большунов стал победителем скиатлона на 20 километров на чемпионате России в Малиновке Архангельской области. Эта победа стала для него 23-й подряд. До этого спортсмен выиграл спринт, преодолев дистанцию за 3 минуты 13,4 секунды.

7 апреля в финале масс-старта на гору на дистанции 10 километров свободным стилем в финале Кубка России по лыжным гонкам в Кировске Большунов занял третье место с отставанием от лидера на +14,8 секунды. Первым пришёл Савелий Коростелёв.