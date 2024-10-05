Москва, 5 октября, 2024, 20:40 — ИА Регнум. Звание учителя года России присудили 5 октября преподавателю физики петербургской академической гимназии № 56 имени М. Б. Пильдес Леониду Дедюхе. Об этом сообщило «РИА Новости».

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«Завтра мы вернёмся в свои регионы, в понедельник будем говорить о важном, учить тех, в чьих руках находится будущее нашей великой страны», — сказал он при вручении награды.

Церемония проходила в Кремлёвском дворце. Награду учителю вручали вице-премьер Дмитрий Чернышенко и ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий.

В конкурсе «Первый учитель» победила преподаватель начальных классов школы №2 из посёлка Чернянка Белгородской области Светлана Редченко. Воспитателем года стала сотрудница детского сада №9 в Геленджике Краснодарского края Татьяна Раннинен. В номинации директор года победил директор школы №1 из Екатеринбурга Алексей Махновецкий.

Как передавало ИА Регнум, в России 5 октября отмечают День учителя. Маркетолог Инесса Мудрова рассказала изданию, что в этот день родители учеников чаще всего дарят преподавателям живые цветы, съедобные корзины и подарочные сертификаты.

Президент России Владимир Путин в поздравлении по случаю праздника отметил важность создания условий для профессионального роста педагогов и применения различных передовых методик. Он заявил, что в стране продолжается развитие инфраструктуры образования и учебных программ, чтобы дать детям знания, которые наиболее востребованы в высокотехнологичном мире.