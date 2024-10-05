Москва, 5 октября, 2024, 20:28 — ИА Регнум. Живые цветы, съедобные корзины и подарочные сертификаты — именно это россияне предпочитают дарить педагогам на День учителя. Об этом в беседе с ИА Регнум рассказала маркетолог Инесса Мудрова.

Иван Шилов ИА Регнум

В субботу, 5 октября, россияне отмечают День учителя. Мудрова рассказала, что сейчас родители помимо традиционных цветов стараются подарить в том числе полезные для здоровья букеты.

«Популярностью пользуются букеты из орехов, фруктов. Красиво оформленные съедобные корзины. Из конфет композиции не совсем популярны», — рассказала эксперт.

Кроме того, много родителей выбирают подарочные сертификаты — это универсальный вариант, отметила Мудрова.

Маркетолог также озвучила и антирейтинг подарков для педагога.

«Алкоголь сейчас уже не дарят, и это неэтично дарить, хотя раньше, когда я училась, мы дарили шампанское учителям. Еще лучше воздержаться от покупки парфюмерии и косметики», — отметила она.

5 октября свой профессиональный праздник отмечают учителя. В российской сфере образования от детсада до вуза задействовано более 2,3 млн педагогов. Учитывая, что население России в 2023 году составляет около 146,4 млн человек, получается, что на каждого из 63 россиян приходится один учитель.

Президент России Владимир Путин поздравил российских учителей с профессиональным праздником. Глава государства выразил благодарность педагогам за их труд и отметил, что работа учителя вызывает особое уважение. По словам российского лидера, в России очень важно создавать условия для профессионального роста педагогов, а также для самого широкого применения наиболее передовых практик и методик.