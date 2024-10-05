Гаага, Нидерланды, 5 октября, 2024, 20:01 — ИА Регнум. Россия потребовала отклонить все требования Украины по иску о морских правах правами в Азовском и Чёрном морях, а также Керченском проливе. Об этом 5 октября заявил посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Кузьмин в заключительном слове на слушаниях в международном арбитраже в Гааге.

Сергей Булкин/ ТАСС

«РФ просит арбитраж признать, что иск Украины не попадает под юрисдикцию арбитража и/или является неприемлемым», — процитировало его ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, созданный в Гааге международный арбитраж начал рассматривать иск Украины 23 сентября 2024 года. Кузьмин в первый день заседания также указал, что претензии Украины выходят за рамки юрисдикции арбитража и призвал не поддаваться на отчаянные попытки киевского режима получить выгоду по спорной ситуации с Россией.

Киев в сентябре 2016 года обвинил Москву в нарушении суверенных прав Украины пользоваться морскими акваториями и континентальным шельфом в морских зонах, которые прилегают к Крыму. Россия указывает на то, что претензии необоснованы, так как полуостров в ходе референдумов стал частью РФ.