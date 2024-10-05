Москва, 5 октября, 2024, 19:41 — ИА Регнум. В Госдуме разрабатывают законопроект о запрете пропаганды квадроберства. Об этом 5 октября заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Наказывать надо тех, кто делает это движение популярным, привлекательным», — заявила «РИА Новости» Лантратова.

По мнению депутата, квадроберы — «жертвы пропаганды». Отвечать за это должны не родители, а те, кто навязывает информацию, вызывающую интерес к квадробике, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению.

Квадроберы носят маски и костюмы, подражая повадкам животных. Представители этого движения рычат, лают, а также бегают на четвереньках. Иногда они ведут себя агрессивно и вызывающе. В последнее время движение начало набирать популярность среди детей в России.

Как сообщало ИА Регнум, 3 октября депутат Госдумы Сергей Колунов призвал лишать прав родителей детей-квадроберов. В аппарат уполномоченного при президенте России по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой направлено обращение с предложением разработать меры ответственности для родителей, чьи дети увлеклись квадробингом. Поводом для обращения послужило видео из Омска, на котором мать выгуливает дочь-квадробера на поводке.

Идею Колунова поддержал член Совета Федерации России Алексей Пушков. По его словам, государство не должно поощрять добровольную деградацию и утрату личности.

Тем временем на российских маркетплейсах появился корм и дома для квадроберов.