Брюссель, 5 октября, 2024, 21:08 — ИА Регнум. Шведская экоактивистка Грета Тунберг была задержана в Брюсселе во время акции протеста против субсидирования связанных с ископаемым топливом секторов экономики. Об этом 5 октября сообщила газета Soir.

(сс) ulricaloeb

По данным издания, около 150 человек устроили сидячую забастовку на одной из центральных улиц Брюсселя с плакатами «Требуем нулевые выбросы уже сейчас». Полиция оперативно ликвидировала митинг. За отказ подчиниться полиции были задержаны несколько человек, включая Тунберг.

Как передавало ИА Регнум, 4 сентября Грету Тунберг задержали на пропалестинской акции в Копенгагене. К месту проведения акции протеста приехала полиция, которая разогнала протестующих. Несколько человек сотрудники правопорядка вывели из здания в наручниках.

В апреле Тунберг дважды задержали сотрудники полиции на несанкционированной акции протеста против субсидий на ископаемое топливо в Гааге. Протестующие из организации Extinction Rebellion собирались перекрыть трассу А12, которая соединяет Гаагу с другими крупными городами Нидерландов. Тунберг задержали, а после отпустили. Спустя время она снова присоединилась к активистам. Во второй раз Тунберг задержали, посадили в автобус, чтобы увезти подальше от акции протеста.