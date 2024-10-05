Уагадугу, 5 октября, 2024, 20:10 — ИА Регнум. Власти Буркина-Фасо начали отзывать лицензии на деятельность у иностранных компаний, добывающих золото. Об этом 5 октября заявил временный президент республики Ибрагим Траоре в эфире национального вещателя RTB.

James St. John

«Существуют лицензии, которые мы в настоящее время отзываем, и в итоге будем добывать золото сами», — сообщил он.

Траоре подчеркнул, что не понимает, почему страна должна отдавать международным корпорациям возможность добывать золото в республике.

Как передавало ИА Регнум, 1 октября 2022 года в Буркина-Фасо произошёл государственный переворот, в ходе которого свергли президента страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибу. Страну возглавил Траоре, после чего она взяла курс на развитие отношений с Россией.

В июле Траоре посетил с визитом Санкт-Петербург, где с ним встретился президент РФ Владимир Путин. Глава Буркина-Фасо подчеркнул, что поддерживает проведение Россией специальной военной операции на Украине.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в июне в ходе турне по африканским странам совершил визит в Буркина-Фасо. Он подчеркнул, что отношения России с республикой находятся на подъёме.