Москва, 5 октября, 2024, 19:31 — ИА Регнум. Страны НАТО не смогут пригласить Украину в альянс до окончания военных действий на её территории. Об этом в субботу, 5 октября, заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Любая формула включения Украины в альянс напрямую зависит от прекращения военных действий. Но вот эту проблему НАТО не может решить без России. А Россия допускает переговоры, но при исключении членства Украины в НАТО <…> По этой причине НАТО, вероятно, пока не будет делать ничего, кроме как обсуждать этот вопрос», — написал он в своём Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса не могут одобрить членство Украины по меньшей мере до тех пор, пока территории, на которые претендует киевский режим, не находятся под его контролем. С связи с этим Столтенберг допустил, что киевскому режиму, возможно, придётся отказаться от данных территорий, чтобы страна смогла присоединиться к НАТО.

При этом 30 сентября Столтенберг, ещё будучи генеральным секретарём альянса, призвал входящие в организацию государства полностью поддержать украинскую «формулу мира». За несколько дней до этого глава киевского режима Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее Организации Объединённых Наций в Нью-Йорке, раскритиковал тех, кто призывает к диалогу с президентом России Владимиром Путиным ради разрешения конфликта на Украине.