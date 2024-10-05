Энергодар, Запорожская область, 5 октября, 2024, 18:23 — ИА Регнум. В городе-спутнике Запорожской атомной электростанции Энергодаре 5 октября произошло аварийное отключение электричества. Об этом сообщила администрация города.

РИА Новости / Константин Михальчевский

«Произошло аварийное отключение электроэнергии в Энергодаре из-за неполадок за пределами города», — процитировало «РИА Новости» заявление чиновников.

Отмечается, что специалисты выясняют причину происшествия.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ регулярно пытаются нанести удары по ЗАЭС. 4 октября бойцы Росгвардии сбили на подлёте к электростанции украинский беспилотник. После падения заряд на БПЛА не сработал, его обезвредили сапёры.

19 августа Энергодар частично остался без электроснабжения из-за атаки украинских дронов. Противник атаковал подстанцию «Луч». Авария не повлияла на работу АЭС.