Нальчик, 5 октября, 2024, 18:16 — ИА Регнум. Житель Кабардино-Балкарии Аслан Габоев, отметивший в этом году 104-й день рождения, попал в Книгу рекордов Гиннесса. Он установил мировой рекорд полёта на мотопараплане. Об этом 5 октября сообщили организаторы мероприятия.

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Они уточнили в беседе с ТАСС, что долгожитель вместе с двукратным чемпионом мира по мотопарапланерному спорту Игорем Потапкиным пролетел на высоте около 2 тыс. м над уровнем моря на парадроме «Флайчегем».

«Сам полёт планировали около пяти минут, но продлился он целых 20. Мы, организаторы, очень рады, что всё прошло хорошо. Наш аксакал чувствует себя отлично и рад, что стал участником такого события», ― поделилась одна из организаторов мероприятия Анастасия Сидоренко.

Теперь в книге рекордов появилась запись «Наибольший возраст пассажира мотопараплана в мире».

Долгожитель из села Нижний Чегем в Кабардино-Балкарии сам проявил инициативу полететь на мотопараплане. Идею поддержал профессиональный спортсмен Потапкин, для которого это уже третий мировой рекорд.

Как сообщало ИА Регнум, путешественник, обладатель национальной премии «Хрустальный компас» и мировых рекордов Гиннесса, первый в мире человек, который достиг пяти полюсов Земли, Фёдор Конюхов в июле установил новый мировой рекорд по нахождению на одиночной исследовательской полярной станции в районе Северного полюса. 72-летний исследователь провёл там почти 21 день.

В начале года рекордное число последователей йоги — 4 тыс. человек — одновременно выполнили комплекс упражнений «Приветствие Солнцу» в западном индийском штате Гуджарат. Это зафиксировали представители Книги рекордов Гиннесса. Ранее установить такой рекорд никто не пытался.

Исследовательская группа Пекинского университета аэронавтики и астронавтики в 2022 году установила рекорд Гиннесса по продолжительности полёта орнитоптера — беспилотника, который летает, взмахивая механическими крыльями. Похожий на птицу аппарат летал непрерывно в течение 1 часа 30 минут и 4,98 секунды. Предыдущие полеты орнитоптеров по всему миру были короткими, большинство из которых могли длиться всего около получаса.