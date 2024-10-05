Тель-Авив, Израиль, 5 октября, 2024, 18:14 — ИА Регнум. Истребители Военно-воздушных сил Израиля нанесли новые удары по штабам и военным объектам ливанского шиитского движения «Хезболла» в районе Бейрута. Об этом 5 октября сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Marwan Naamani/Global Look Press

«Израильские ВВС нанесли точные удары по дополнительным командным центрам «Хезболлы» и объектам <…> инфраструктуры в районе Бейрута», — говорится в сообщении в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Отмечается, что эти удары последовали за несколькими ночными ударами израильской авиации, в ходе которых были нанесены удары по складам оружия, командным центрам и другим объектам «Хезболлы» в районе Бейрута.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 5 октября источник Al Arabiya рассказал, что новый генсек «Хезболлы» Хашем Сафиеддин погиб вместе с помощниками и полевыми командирами движения при атаке израильских военных. Отмечалось, что он погиб в результате удара в южном пригороде Бейрута.

С ночи 5 октября израильская авиация нанесла удары по 16 населённым пунктам Ливана. Израильские военные в числе других произвели серию бомбардировок южного пригорода ливанской столицы.

Ранее в этот же день израильский дрон атаковал квартиру в жилом доме в лагере палестинских беженцев, расположенном в окрестностях города Триполи на севере Ливана.

Ттелеканал Al Mayadeen вечером 4 октября сообщил, что «Хезболла» сорвала все попытки армии Израиля закрепиться в южной части Ливана. Отмечалось, что за сутки бойцы шиитского движения провели 23 целенаправленные операции против военных ЦАХАЛ, нанося удары по их позициям, военной технике и объектам.