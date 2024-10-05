Польша, 5 октября, 2024, 17:18 — ИА Регнум. Строительство трёх ядерных реакторов американской станции Westinghouse в округе Хочево на севере Польши вблизи советской станции возмутило местных жителей, сообщила 5 октября газета The New York Times.

Mateusz Slodkowski/Global Look Press

Реакторы планируется построить в 15 км от руин советской АЭС на берегу Балтийского моря. Это будет первая действующая АЭС в республике. Стоимость проекта составляет более $35 млрд.

В администрации президента США Джо Байдена поясняют, что АЭС поможет Польше «освободиться от российской энергии». Многие местные жители не разделяют этого мнения. Они 40 лет назад были против строительства советской АЭС, которая так и не заработала. Теперь они столкнулись с новой проблемой.

Как отмечает издание, проект уже нарушил спокойный ритм сельской жизни в Хочево. Мнения местных жителей разделились: некоторые приветствуют перспективу более чистой и дешёвой энергии, а другие «приходят в ужас» от того, что рядом появятся атомные реакторы.

«Это одно из самых красивых мест в Польше», — заявил священник римско-католической церкви в Вейхерово Даниэль Новак.

Сам он считает, что станция нужна, но признаёт, что с ним согласны далеко не все. По его словам, многие местные говорят, что АЭС нужно строить где угодно, но только не на их земле.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2020 года министр государственных активов Польши Яцек Сасин заявил, что республика отказывается от российского угля. Также страна не будет импортировать это топливо из Южной Америки, Колумбии, Мозамбика и США.

Два года назад польский премьер-министр Матеуш Моравецкий объявил, что в Польше появится первая АЭС, и построит её американская компания Westinghouse Electric. В тендере также участвовала южнокорейская компания Korea Hydro Nuclear Power.

В 2022 году власти Польши отказались от российского трубопроводного газа. Президент России Владимир Путин в конце сентября 2024 года заявил, что страны ЕС сами решают, покупать им дешёвые российские энергоресурсы или дорогие американские. Россия остаётся одним из ведущих участников рынка энергетики, подчеркнул глава государства.