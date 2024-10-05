Херсон, 5 октября, 2024, 17:34 — ИА Регнум. Российские военные, защищая левобережье Херсонской области, обеспечивают максимальное прикрытие неба над регионом. Они сбивают 95% ракет и беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 5 октября сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

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Он рассказал, что радиолокационные станции (РЛС) дальнего обнаружения «Купол» покрывают регион невидимым защитным зонтом радиусом 130 км.

«На таком расстоянии расчеты РЛС выявляют летящие на юг баллистические и крылатые ракеты, а также БПЛА всех типов. <…> Таким образом наши зенитчики во взаимодействии с радиолокационщиками сбивают 95% украинских средств воздушного нападения», ― написал Сальдо в своём Telegram-канале.

Он добавил, что сведения о скорости и целях воздушных объектов передаются на командные пункты или напрямую зенитным батареям, которые уничтожают ракеты и дроны противника. Для этого используются зенитные установки или автоматические пушки.

Как сообщало ИА Регнум, в Минобороны рассказали о надёжной защите войск и гражданских объектов в Запорожской области, которую обеспечивают российские средства противовоздушной обороны (ПВО). Расчёты зенитно-ракетных комплексов С-300В группировки российских войск «Днепр» в связке с другими средствами ПВО создают защитный купол на всей территории региона. Они работают в том числе в условиях интенсивного радиоэлектронного и огневого противодействия со стороны ВСУ.

По данным Минобороны на 5 октября, с начала проведения специальной военной операции российские силы уничтожили более 32,8 тыс. беспилотных летательных аппаратов ВСУ.