Грозный, 5 октября, 2024, 16:33 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров 5 октября передал от региона первые 100 боевых автомобилей, спроектированных на базе ГАЗ «Соболь» и ГАЗ «Садко», для нужд специальной военной операции. В ходе церемонии вручения первой партии он назвал их «джихад-машинами».

Кирилл Зыков / РИА Новости

«При их разработке мы учитывали как технические требования, так и пожелания бойцов на передовой. За короткий срок мы смогли наладить серийное производство «джихад-машины», — процитировало Кадырова ТАСС.

Он отметил, что на автомобили можно ставить пулемёты и более тяжёлое вооружение. Технику передали движению «Народный фронт «За Россию», которое распределит её в зоне спецоперации.

Конструкторскую документацию «джихад-машин» разработал Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана. Их испытания провели на базе Российского университета спецназа в Гудермесе.

Как передавало ИА Регнум, в январе российская компания «Арго» объявила о разработке высокоманевренной вездеходной платформы «Сарацин». При её создании учли опыт мобильных групп в ходе военной спецоперации. Предприятие представило лёгкую, среднюю и тяжёлую модификации.

В апреле Минпромторг России передал для нужд спецоперации 680 автомобилей. Для использования в качестве санитарных машин подготовили 480 УАЗ СГР, а для перевозки грузов 200 «УАЗ Пикап».

Концерн «Калашников» в июне отправил в зону специальной военной операции доработанный под нужды военных автомобиль УАЗ. Его оснастили противодроновой и противоосколочной защитами.