* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Москва, 5 октября, 2024, 16:18 — ИА Регнум. Певец и блогер Эдуард Шарлот (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), арестованный в рамках уголовного дела о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих, объявил голодовку в следственном изоляторе. Об этом 5 октября сообщил Telegram-канал Mash.

Альберт Дзень/ТАСС Эдуард Шарлот (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов)

Исполнителю не понравилось, что в камере не работало радио, и он устроил скандал.

«Музыкант раскричался, потребовал перевода в другую, но ему отказали. Из-за этого он объявил голодовку», ― говорится в сообщении канала.

Однако протест длился недолго. Голодовка закончилась на следующее утро, когда Шарлоту принесли на завтрак кашу. Сотрудники СИЗО, в свою очередь, пообещали настроить радио.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2023 года против Шарлота возбудили три уголовных дела. Два из них относились к реабилитации нацизма, а третье завели за оскорбления чувств верующих. В начале декабря певца арестовали.

В одном из опубликованных видеороликов Шарлот разорвал георгиевскую ленту в форме буквы Z и наступил на неё. На другой он без одежды исполнил пародию на мотив песни «День Победы». На следующем видео певец прибил к дереву фотографию патриарха Московского и всея Руси Кирилла, свой военный билет и крест с распятием. В январе 2024 года Шарлот писал покаянное письмо патриарху с просьбой простить его.

14 декабря стало известно о возбуждении против Шарлота ещё одного уголовного дела после того, как он сжёг свой паспорт и опубликовал видео этой выходки.

29 мая певцу продлили арест до 24 июля. 3 мая сторона защиты блогера подавала апелляционную жалобу на продление ареста Шарлоту.

30 мая следователи возбудили новое уголовное дело в отношении Шарлота. Его отец Валерий сообщил, что сыну вменяют 282-ю ст. УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Её санкции предусматривают наказание вплоть до лишения свободы на срок до шести лет.

Поводом стала публикация на странице Шарлота-младшего в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). В ней артист оскорбил граждан России.

В июле Росфинмониторинг внёс певца в список террористов и экстремистов.