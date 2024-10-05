Париж, 5 октября, 2024, 16:23 — ИА Регнум. Властям Франции нужно прекратить финансовую поддержку киевского режима и не давать ему «ни евро», так как на Украине высокий уровень коррупции. Об этом 5 октября заявил лидер французской оппозиционной партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X (бывш. Twitter).

Vincent Isore/Global Look Press Флориан Филиппо

Он прокомментировал новость об обнаружении $6 млн в доме у одной из украинских чиновниц в Хмельницкой области, обвинённой в выдаче поддельных справок об инвалидности.

«Вот куда деваются наши деньги, которые отправляют Украине. Коррупция повсюду в этой стране!» — написал Филиппо.

Политик отметил, что французские власти сокращают расходы на социальные нужды внутри страны, но продолжают тратить деньги на поддержку Киева. Филиппо призвал прекратить финансировать коррупцию и вооружённый конфликт.

Как передавало ИА Регнум, в августе государственное бюро расследований Украины сообщило, что размер взяток для мужчин призывного возраста, стремящихся сбежать из страны, вырос до €21 тыс. Такую сумму потребовал пограничник от львовянина за возможность перейти границу с сопровождающими. Правоохранители пресекли сделку.

Британская газета Telegraph, ссылаясь на информацию от чиновника Госдепа США, сообщила в июле, что Украину не приглашают в НАТО из-за очень высокого уровня коррупции в этой стране. Он рассказал, что Вашингтон хочет добиться от Киева реальных шагов в борьбе с этим пагубным явлением.