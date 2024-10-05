Москва, 5 октября, 2024, 15:44 — ИА Регнум. Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал на два месяца адвокатов Павла Шевцова и Игоря Ушкалова по делу о взятке свыше 30 млн рублей. Об этом 5 октября сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции.

Суды общей юрисдикции города Москвы

«Удовлетворены ходатайства органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Шевцова Павла Николаевича и Ушкалова Игоря Александровича на срок до 3 декабря 2024 года», — указано в Telegram-канале судов.

Адвокаты обвиняются по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»).

Суды общей юрисдикции города Москвы

Как сообщало ИА Регнум, накануне адвокаты были задержаны правоохранителями в столице. Изначально их подозревали в получении крупной взятки.

18 сентября военный суд в Москве арестовал экс-адвоката Эльмана Пашаева, подозреваемого в мошенничестве в общей сложности на сумму свыше 45 млн рублей.

По данным следователей, в феврале 2024 года бывший адвокат убедил мужа блогера Елены Блиновской Алексея в том, что якобы может за крупное денежное вознаграждение освободить его супругу от ответственности по делу о неуплате налогов и финансовых махинациях. В результате Блиновского признали потерпевшей стороной.