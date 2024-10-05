Москва, 5 октября, 2024, 15:43 — ИА Регнум. У народного артиста РСФСР Александра Збруева обнаружено поражение головного мозга, сообщил 5 октября Telegram-канал SHOT.

ТАСС / Сергей Карпухин

Збруева накануне, 4 октября, увезли на скорой в московскую больницу имени С. П. Боткина. Обследование выявило патологию головного мозга, развивающуюся на фоне острого нарушения мозгового кровообращения. Причиной мог стать перенесённый ранее инсульт.

В больнице Збруев будет находиться ещё как минимум несколько дней. Как рассказали близкие актёра, он чувствует себя хорошо и угрозы его жизни нет.

Как сообщало ИА Регнум, 4 октября Збруева экстренно госпитализировали из его квартиры на Малой Бронной. Утром ему стало плохо, актёр начал задыхаться, и в районе девяти часов ему вызвали скорую.

Збруеву 86 лет. В 2020 году он переболел коронавирусом, в 2021 году перенёс пневмонию. В начале прошлого года он, плохо себя почувствовав, вызвал скорую, но ложиться в больницу отказался.

Советский и российский актёр Збруев снялся более чем в 60 художественных фильмах, таких как «Два билета на дневной сеанс» (1966 год), «Большая перемена» (1973 год), «Батальоны просят огня» (1985 год), «Ты у меня одна» (1993 год), «Всё будет хорошо» (1995 год). В 2019 году вышел фильм «Содержанки» с его участием.