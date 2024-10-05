Москва, 5 октября, 2024, 15:18 — ИА Регнум. Депутат Госдумы России Дмитрий Свищев 5 октября призвал посольство РФ в Финляндии отреагировать на оскорбления в адрес футболистов финского клуба «Яро» Сергея Ерёменко и Сергея Лазарева, имеющих российское гражданство.

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Накануне во время матча с клубом ТПС в городе Турку болельщики выкрикивали расистские оскорбления в адрес двух спортсменов. Матч приостановили в конце первого тайма. Глава клуба ТПС Ким Экроос принёс извинения за выкрики болельщиков, отметив, что руководство не поддерживает фанатов, позволяющих себе подобные высказывания.

«Здесь, конечно, очень важна позиция властей, организаторов, а также национальной федерации футбола, ФИФА и УЕФА. Здесь обязательно должны включиться и наши коллеги из посольства, обязательно надо реагировать на это, нельзя оставлять это без внимания и реакции», — процитировал телеканал «Матч ТВ» Свищева.

Он назвал инцидент неприятным, отметив, что наличие у Ерёменко второго, финского гражданства непринципиально. Буллинг всего российского, ставший популярным в некоторых странах, неприемлем. Такие случаи необходимо пресекать, пока они не зашли далеко, подчеркнул депутат.

При этом он положительно оценил действия организаторов матча, которые остановили игру и вывели нарушителей порядка с трибун.

Как сообщало ИА Регнум, в начале сентября украинский легкоатлет Александр Литвиненко после поражения в соревнованиях на Паралимпийских играх в Париже оскорбил российского спортсмена Евгения Торсунова, назвав того недоразумением.

Ранее президент России Владимир Путин, комментируя вводимые Западом ограничения против российских спортсменов, заявил, что спорт должен быть вне политики. Нужно, чтобы он сближал людей, а не разделял, отметил глава государства.