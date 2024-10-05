Токио, 5 октября, 2024, 16:10 — ИА Регнум. Японская компания MegaHouse представила модель самого маленького кубика Рубика в мире. Об этом 4 октября сообщил канал CNN.

Daniel Karmann/Global Look Press

Кубик сделан из алюминия. Размер каждой из его сторон составляет 5 мм, а весит он 0,3 г. Для сборки головоломки, отмечается в материале, может потребоваться пинцет.

«Пятимиллиметровый кубик Рубика — это результат триединства станков, режущих инструментов и страсти игроков», — рассказал CNN Киёкадзу Сайто, президент компании Iriso Precision, привлеченной для осуществления работ по тонкой резке.

В MegaHouse сообщили, что работа над проектом началась четыре года назад, а его реализация — в 2022 году.

Как передавало ИА Регнум, в 2021 году кинопродюсер Ашок Амритрадж и студия Hyde Park Entertainment Group запустили в производство фильм об истории кубика Рубика. В основу нового фильма голливудской студии ляжет процесс создания механической головоломки венгерским скульптором и архитектором Эрнё Рубиком. Он изобрёл эту головоломку в 1974 году, а вскоре она стала одной из самых популярных в мире. На сегодняшний день во всём мире проданы сотни миллионов таких кубиков.

В апреле 2022 года во Владивостоке прошёл 24-часовой марафон по сборке головоломки (спидкубингу). Эта инициатива стала победителем конкурса поддержки молодёжных проектов АНО «Молодёжь Приморья». Он включает в себя ряд мероприятий по сборке кубика Рубика на скорость и другим головоломкам.

Ранее а рамках соревнований по сборке кубика Рубика на скорость приняли участие более 30 участников — как членов федерации, так и новичков. Из них четверо прошли квалификацию на марафон. Так, Дмитрий Якинто собрал 279 кубиков за час, Михаил Братко — 267, Евгений Моисеев — 242, Кирилл Ослонов — 227 кубиков.