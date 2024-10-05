Москва, 5 октября, 2024, 15:58 — ИА Регнум. Многие клиенты «Альфа-банка» 5 октября начали жаловаться на сбои в работе приложения банка. Об этом стало известно в субботу, 5 октября, из данных, опубликованных на сайте «Сбой.РФ».

Мария Девахина/РИА Новости

«На основе обращений и отчётов посетителей, сегодня, 5 октября 2024 г., наблюдаются проблемы или сбой у «Альфа-Банка», — говорится в сообщении.

Пользователи рассказали, что у них не получается расплатиться и даже зайти в приложение, чтобы посмотреть количество средств на карте. Также они жалуются, что решить указанные проблемы не помогают никакие способы.

Резкий рост числа жалоб зарегистрировали в 12:30. Поступало около 20 сообщений каждые 15 минут. После 14:30 количество обращений начало сокращаться. Больше всего жалоб было из Москвы — 39%. Также о проблемах сообщают пользователи из Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Московской области и ряда других регионов.

Как передавало ИА Регнум, 5 октября пользователи начали жаловаться на сбои работы POS-терминалов «Сбера». У ряда клиентов дважды списывались деньги во время покупки. Проблемы возникли только с картами платёжной системы Visa.

1 и 3 октября многие пользователи столкнулись с проблемами при работе Telegram. Команда мессенджера объяснила это ростом нагрузки на приложение, вызванным обострением на Ближнем Востоке.