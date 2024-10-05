Москва, 5 октября, 2024, 15:13 — ИА Регнум. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков 5 октября заявил, что сегодня, в условиях высокой ключевой ставки, сбережения выгоднее хранить на рублёвых вкладах.

Иван Шилов ИА REGNUM

Кроме того, рублёвые вклады надёжнее, отметил депутат. Он порекомендовал российским гражданам в качестве подушки безопасности разместить в банке накопления в объёме, примерно равном расходам за два-три месяца. У человека должен быть вклад, с которого можно любой момент снять деньги.

«А если ваши личные финансы позволяют, решив первую задачу [сформировав подушку безопасности], или вы копите, например, на крупную покупку, то можно подумать и о срочном вкладе, проценты по которому выше», — процитировало Аксакова «РИА Новости».

Как отметил депутат, для тех, у кого решена эта задача, есть вариант инвестировать в фондовый рынок. Для этого нужно понимать, как этот рынок работает, какие существуют инструменты и какие есть риски. Он также напомнил, что на финансовом рынке бывают не только быстрые доходы, но и потери.

Как сообщало ИА Регнум, 13 сентября Банк России до 19% годовых повысил ключевую ставку. Повышение произошло на 100 базисных пунктов в связи с высокой инфляцией. Также регулятор сообщил, что на ближайшем заседании 25 октября может снова поднять ключевую ставку.

ЦБ РФ 4 октября сообщил, что в 10 крупнейших банках страны в третьей декаде сентября выросла средняя максимальная ставка по рублёвым вкладам. Рост составил до 18,71% годовых. Этот показатель является рекордным с конца марта 2022 года. Регулятор отметил, что доходность по вкладам начала постоянно расти с третьей декады мая. С начала сентября её рост составил 1,08 процентного пункта.