Киев, 5 октября, 2024, 15:04 — ИА Регнум. Бывший главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный высказался против мобилизации в ряды украинской армии жителей страны в возрасте от 18 до 25 лет. Его слова 5 октября процитировало украинское издание «Страна. ua».

Embassy of Ukraine to the UK

По мнению Залужного, мужское население в возрасте 18–25 лет необходимо особенно беречь.

«Я почему всегда протестовал, чтобы мобилизация не заходила на людей ниже 25 лет, когда был на посту главнокомандующего, потому что нам нужна Украина и через 20 лет, и через 30 лет», — сказал он.

При этом экс-главком ВСУ добавил, что в «крайнем случае» молодых людей придётся призывать в украинские формирования.

Как сообщало ИА Регнум, 4 октября депутат Верховной рады от партии «Голос» Роман Костенко заявил, что США подталкивают украинские власти снизить мобилизационный возраст до 18 лет. Он добавил, что сейчас в Раде ведутся неофициальные дискуссии по этому вопросу.

Британское издание The Times 3 октября написало, что киевский режим надеется до конца текущего года мобилизовать в ряды украинских формирований ещё 200 тысяч человек. При этом перспективы реализации планов по мобилизации не оптимистичны.

Экс-боец украинской армии рассказал 2 октября, что ТЦК нарушают закон о мобилизации. В результате этого в ряды киевских боевиков попадают молодые люди младше 25 лет, не имеющие боевого опыта и образования.

В апреле 2024 года глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон о снижении мобилизационного возраста до 25 лет. Ещё одним законом он отменил категорию здоровья «ограниченно годный», из-за чего ранее признанные таковыми лица должны пройти повторное медицинское обследование.

В результате ужесточения закона о мобилизации сотрудники украинских территориальных центров комплектования (военкоматов) получили право вручать повестки круглосуточно и в любом месте. Украинцы часто сопротивляются попыткам сотрудников ТРЦ забрать их на фронт из общественного транспорта и с рабочих мест.