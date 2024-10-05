Москва, 5 октября, 2024, 14:16 — ИА Регнум. Правительство России выделило 9 млрд рублей на строительство и реконструкцию четырёх участков автодорог, необходимых для продления трассы М-12 «Восток». Соответствующее распоряжение 5 октября опубликовано на официальном сайте.

Elena Mayorova/Global Look Press

Средства направят на обустройство обходов городов Нижнекамск и Набережные Челны в Татарстане, обхода поселений Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово, Асяново в Башкирии. также будут реконструированы ещё два участка дорог на территории Республики Татарстан.

Предполагается, что допфинансирование даст возможность до конца текущего года запустить движение по новым участкам, которые вместе со всей трассой М-12 «Восток» составят часть международного транспортного коридора «Россия».

Работа по реконструкции и строительству участков М-12 проводится в рамках федерального проекта «Развитие федеральной магистральной сети» национального проекта «Безопасные качественные дороги». Она направлена на исполнение поручения президента России Владимира Путина об увеличении темпов строительства скоростной магистрали Москва — Нижний Новгород — Казань и её продления до Екатеринбурга.

Как сообщало ИА Регнум, трассу М-12 «Восток» от Москвы до Казани планируется продлить до Владивостока. Стройка рассчитана до 2030 года и обойдётся в 600 млрд бюджетных рублей. После реализации трасса будет называться «Россия», а на границе с КНР дорога будет выходить на Казахстан, Монголию и КНР через модернизированные пограничные переходы, что упростит автомобильную логистику со странами Азии.

В сентябре Путин заявил, что транспортный коридор развивается поэтапно. В декабре 2023 года открылась современная автомагистраль между Москвой и Казанью, к концу 2024 года она должна достигнуть Екатеринбурга, а затем дойти до Тюмени. Также предстоит построить обходы Омска, Новосибирска, Кемерово.