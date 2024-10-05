Смоленск, 5 октября, 2024, 14:36 — ИА Регнум. В Смоленске потребовали запретить проведение концерта певца и тиктокера Ивана Минаева, известного как Xolidayboy, запланированное на 8 октября во Дворце спорта «Юбилейный». С такой просьбой к губернатору Смоленской области Василию Анохину обратилось общественное движение «Ветераны России».

Евгений Стукалин/ТАСС

Также общественники направили запрос в адрес Генерального прокурора РФ Игоря Краснова (текст обращения есть в распоряжении ИА Регнум), председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина и министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева с требованием проверить творчество исполнителя на предмет пропаганды ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ), а также проанализировать источники доходов певца на предмет выявления возможного иностранного финансирования.

«Иван Минаев как артист не представляет собой ничего, будучи лишь проводником контроля масс в противовес патриотической молодёжной политике, воспитывающей людей в духе саморазвития и любви к своему Отечеству. Xolidayboy копирует худшие западные образцы, базирующиеся на эстетике ЛГБТ-движения», ― говорится в письме «Ветеранов России».

Против выступления певца из Севастополя высказались и активисты движения «Смоленские Витязи». Они напомнили, что в других российских городах концерты Минаева отменили по причине общественного возмущения и несоответствия его творчества патриотическим и духовным ценностям, и попросили власти Смоленской области поступить так же. Они добавили, что Xolidayboy неоднократно выражал антивоенные взгляды, поддерживал действующий киевский режим.

«Его позиция по ключевым вопросам, включая отношение к спецоперации и пропаганду ЛГБТ, не соответствует традиционным нравственным ценностям, которые мы поддерживаем. Мы считаем, что подобные мероприятия разрушают культурные устои и негативно влияют на молодёжь, формируя искаженные идеалы», ― говорится в обращении «Витязей».

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре прошлого года концерт Минаева отменили в Нижнем Новгороде якобы из-за «болезни артиста». О решении по отмене мероприятия стало известно за несколько часов до его начала. Также концерты артиста отменили в Самаре и Казани 10 и 11 ноября соответственно. Сам Минаев это никак не прокомментировал.

7 ноября Минаева госпитализировали в Ставрополе после падения в обморок во время концерта. Известно, что в день мероприятия блогер получил повестку в военкомат. Ему вызвали скорую помощь и госпитализировали с диагнозом «расстройство вегетативной нервной системы». Врачи оценили поведение Минаева как депрессивное.

За несколько дней до концерта глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина подала заявление в полицию на Xolidayboy. Она уточнила, что в своих видео Минаев называет себя украинцем.