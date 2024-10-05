Москва, 5 октября, 2024, 15:04 — ИА Регнум. Исполнительница роли Даши Соловьёвой в российском сериале «Триггер» Светлана Иванова, записавшая несколько роликов о погибших при атаках ХАМАС израильтянах, не нашла времени, чтобы поучаствовать в проекте в поддержку россиян — жертв расправы украинских боевиков, выяснили журналисты ИА Регнум.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Светлана Иванова

Весной этого года Иванова записала ролики, посвящённые 63-летней Марсель Талье и 38-летней Лираз Асулин, которые погибли 7 октября 2023 года — в первый день атаки ХАМАС на Израиль. Видеозаписи были опубликованы на странице виртуального мемориала October7net в Instagram (принадлежит Meta — террористической организации, деятельность которой запрещена в РФ).

После этого журналисты ИА Регнум попросили актрису записать подобное видео в поддержку пострадавших от атак украинских боевиков граждан России. Звезде популярного в России сериала предложили рассказать о жестоком убийстве в Белгороде месячной девочки.

Иванова ответила, что ролики в поддержку жертв ХАМАС были «разовой акцией» и она записала их в свободное от съёмок время. Она заявила, что теперь у неё и вовсе нет свободного времени, и добавила, что поучаствует в проекте, как только сможет.

С тех пор прошло почти полгода. Иванова так и не нашла времени записать видео со словами поддержки. При этом актриса записала новый блок роликов в поддержку жертв ХАМАС. После того как вышло видео о погибшем 7 октября 2023 года 48-летнем Томе Годо, журналисты снова связались с актрисой.

«Работаю как проклятая без выходных, вообще нет времени!» — ответила Иванова.

Актриса добавила, что не видит никакой связи между записанными видео и предложением ИА Регнум.

Показ третьего сезона «Триггера» стартовал 19 сентября. В главный ролях — Максим Матвеев, Игорь Костолевский и Светлана Иванова. Костолевский и Матвеев ранее категорически негативно высказывались о начале спецоперации на Украине.

Иванова никаких громких заявлений не делала, но вскоре после начала СВО вместе с двумя дочерями уехала в Узбекистан — на Родину своего мужа режиссера Джаника Файзиева.

Иванова много лет проработала в театре «Современник» вместе с Чулпан Хаматовой, которая после начала СВО уехала в Латвию. В интервью тележурналистке Юлии Меньшовой Иванова назвала отъезд Хаматовой ударом для театра. Она добавила, что в разговорах с антироссийски настроенными друзьями старается не поднимать политические темы.

Также она призналась, что смотрит зарубежные фильмы, а в русском кино работает. В 2024 году у Ивановой официально 10 новых киноработ, ещё две запланированы на 2025 год. По словам Ивановой, Тель-Авив она любит гораздо больше, чем Москву. По её мнению, в столице Израиля гораздо «больше свободы».

Как сообщало ИА Регнум, уехавшая из России в Эстонию актриса Юлия Ауг в соцсетях назвала чудом выход сериала «Хор» с её участием на Первом канале. Хотя она родилась в Ленинграде, не считает себя русской, при этом называя себя «человеком русской культуры».