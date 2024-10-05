Лондон, 5 октября, 2024, 13:16 — ИА Регнум. В начале специальной военной операции глава киевского режима Владимир Зеленский прятался в бункере, поэтому с ним было трудно связаться. Об этом 5 октября в интервью Financial Times рассказал ушедший в отставку генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

IMAGO/Alexis Sciard/Global Look Press

Бывший генсек альянса добавил, что он не мог поговорить с Зеленским в течение двух дней после начала СВО 24 февраля 2022 года. Когда разговор состоялся, он оказался «довольно трудным», поделился воспоминаниями Столтенберг.

По словам бывшего генсека НАТО, глава киевского режима сильно боялся за свою жизнь. Он опасался, что его могут ликвидировать российские спецслужбы.

Столтенберг напомнил, что Зеленский требовал установить бесполётную зону над Украиной.

«Большая часть разговора была о бесполётной зоне. Он хотел бесполётную зону. А я не мог ему её предоставить», — рассказал он.

Как пояснил экс-генсек объединения, подход НАТО к конфликту с самого начала заключался в поддержке Украины, при этом Североатлантический альянс не должен был являться его непосредственным участником.

Как передавало ИА Регнум, военный корреспондент Юрий Котенок 6 августа сообщил, что Зеленский на Банковой, где расположен его офис, находится редко. Он скрывается в бункере под Киевским военным госпиталем. По словам журналиста, главари киевского режима прикрываются не только ранеными украинскими бойцами, но и российскими военнопленными. Так, на верхних этажах медучреждения на Госпитальной размещены раненые российские пленные, а в подвале Зеленский проводит совещания.

В январе 2024 года репортёр издания Time и биограф Зеленского Саймон Шустер рассказал о его жизни в бункере во время начала специальной военной операции. По его словам, ночи в убежище были для главы киевского режима «самыми тяжёлыми». Причиной тому стала «неудобная кровать» и практически не прекращавшееся «жужжание телефона» в укрытии.

По словам биографа, в первые дни продуктовых запасов было не очень много, однако Зеленский вместе с командой сохранили в бункере запасы алкоголя даже после того, как украинское правительство запретило его продажу в стране.

Как заявил корреспондент The Sunday Times Кэролайн Уиллер со ссылкой на источник в украинском правительстве, планировалось, что после начала российской спецоперации Зеленский будет находиться в бункере в течение недели, но в итоге он просидел там два месяца.

Британский эксперт Александр Меркурис 16 февраля заявил, что Зеленский сбежал в Западную Европу на фоне окружения и разгрома подразделений ВСУ на фронте. При этом, по его словам, задачей главы киевского режима как верховного главнокомандующего и президента было оставаться в Киеве и взять на себя ответственность на фоне происходящей на линии боевого соприкосновения катастрофы.

20 февраля эксперт сообщил, что Зеленский срочно покинул Киев из-за нестабильной политической обстановки из-за бегства украинской армии из Авдеевки.