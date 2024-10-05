Якутск, 5 октября, 2024, 13:00 — ИА Регнум. В спортивной школе в Мегино-Кангаласском районе Якутии отравились 29 детей, сообщила 5 октября пресс-служба регионального Министерства здравоохранения.

Belkin Alexey/Global Look Press

После инцидента на месте происшествия работает команда Минздрава.

«Общее количество пострадавших — 29 детей, из них 25 госпитализированы в инфекционное отделение, четыре получают амбулаторное лечение», — сообщило ведомство.

Врачи оценивают состояние пострадавших как стабильное. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Пострадавших осмотрели врачи-инфекционисты Детской инфекционной клинической больницы. Всех учащихся начальных классов Харанского спортивного лицея взяли под наблюдение медработников.

Ситуация находится на контроле регионального Минздрава.

Как сообщало 5 октября ИА Регнум, в Вольске четыре ребёнка попали в больницу с подозрением на отравление неустановленным веществом. Полицейские Саратовской области теперь устанавливают обстоятельства происшествия. По данному факту проводится проверка.

В Керчи 1 октября госпитализировали с признаками отравления 20 местных жителей, в том числе десять детей. До обращения в медучреждения пострадавшие употребили еду, доставленную на дом службой доставки из суши-бара.