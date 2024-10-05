Москва, 5 октября, 2024, 12:38 — ИА Регнум. Ряд российских банков выступили за то, чтобы использовать цифровой рубль в кредитовании. Об этом 5 октября рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Алексей Майшев/РИА Новости

«Сейчас изучаем их предложения. Я допускаю, что мы к этому придём, но пока тема только обсуждается», — заявил депутат в интервью «РИА Новости».

Операции с цифровыми рублями для граждан будут бесплатными, но сами деньги в кошельках не будут приносить процентов.

По словам Аксакова, пока функция кредитования применительно к розничной модели цифрового рубля не предусмотрена.

Как сообщало 12 сентября ИА Регнум, в России с 1 июля 2025 года должно начаться полноценное широкое использование цифрового рубля. К этой дате крупнейшие российские банки должны будут обеспечить своим клиентам возможность проводить операции с цифровыми рублями. При этом оплата покупок цифровыми рублями будет проходить по универсальному QR-коду.

В декабре прошлого года сообщалось, что Центральный банк России намерен продолжать тестирование цифрового рубля как минимум до конца 2024 года.