Буэнос-Айрес, 5 октября, 2024, 12:58 — ИА Регнум. Президент Аргентины Хавьер Милей в своём первом выступлении на Генассамблее Организации Объединённых Наций (ООН) почти слово в слово пересказал речь вымышленного президента США Джеда Батлета из сериала «Западное крыло». Об этом 4 октября сообщила газета La Nación.

IMAGO/Niyi Fote/Global Look Press

«Мы верим в свободную торговлю для всех и верим в ограниченное правительство. И поскольку в наше время то, что происходит в одной стране, быстро влияет на другие, мы считаем, что все народы должны жить свободными от тирании и угнетения, независимо от того, принимают ли они форму политического угнетения, экономического рабства или религиозного фанатизма. Эта фундаментальная идея не должна оставаться просто словами — это должно быть подкреплено дипломатически, экономически и материально», — заявил Милей в конце выступлении.

Практически аналогичные слова произносит и Джед Батлет в исполнении актёра Мартина Шина в одном из эпизодов сериала, утверждает издание.

В материале отмечено, что «Западное крыло» — любимый сериал советника аргентинского президента Сантьяго Капуто, который многократно пересматривал все семь сезонов.

Как передавало ИА Регнум, Капуто, возможный автор идеи с пересказом речи Батлета, в декабре 2023 года появился на публике с тюремной татуировкой на русском языке. Она находится на тыльной части предплечья правой руки. «Хата, дача и сберкнижка, катер, тачка и гараж успокоит мою блаж», — говорится в надписи (орфография сохранена). По информации журналистов, Капуто взял за основу для нательного изображения фрагмент из книги, которую ему подарил друг.

Ранее в том же месяце во время инаугурации Хавьеру Милею в качестве символа власти вручили жезл. На нём, по его просьбе, были изображены пять собак-клонов от его умершего любимца мастифа Конана. Помимо изображения собак на жезле написаны и их клички — собаки носят имена известных экономистов.

Милей известен своими скандалами и эпатажностью, резкими заявлениями и экстравагантным поведением — он открыто рассказывал про свои сексуальные предпочтения и про то, что он общается через медиума со своей мёртвой собакой.