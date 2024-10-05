Москва, 5 октября, 2024, 12:06 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин по телефону поздравил президента Таджикистана Эмомали Рахмона с днём рождения, сообщил 5 октября Кремль.

Михаил Метцель/POOL/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон

«Путин тепло поздравил президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона с днём рождения», — говорится в сообщении.

Во время разговора стороны затронули ряд практических вопросов в связи с предстоящим в Москве 8 октября заседанием Совета глав государств СНГ. Лидеру Таджикистана также направлена поздравительная телеграмма.

Сегодня, 5 октября, Эмомали Рахмону исполнилось 72 года.

В Таджикистане 5 октября сообщили о скорой встрече Путина и Рахмона. В поздравительной телеграмме российский лидер пожелал Рахмону доброго здоровья, благополучия и новых успехов в государственной деятельности.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал ряд рабочих встреч президента Путина 7 октября. Глава российского государства в этот день примет глав государств стран СНГ.