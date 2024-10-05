Вашингтон, 5 октября, 2024, 12:05 — ИА Регнум. Федеральное бюро расследований (ФБР) и министерство внутренней безопасности США выпустили совместное предупреждение о возможных актах насилия в стране со стороны экстремистов в день первой годовщины нападения палестинского движения ХАМАС на юг Израиля, произошедшего 7 октября прошлого года. Об этом 5 октября сообщил телеканал CNN.

Gil Cohen Magen/Global Look Press

«Еврейские, мусульманские или арабские учреждения, включая синагоги, мечети/исламские центры и общественные центры, а также крупные общественные собрания, такие как мемориалы, бдения или другие законные демонстрации, представляют собой привлекательные цели для жестоких нападений или ложных угроз со стороны различных субъектов, включая воинствующих экстремистов и преступников на почве ненависти», — приводится выдержка из заявления в материале.

В рекомендациях не обозначаются какие-либо конкретные или реальные угрозы американским жителям, но выпустить их решили на фоне призывов иностранных террористических группировок к насилию в отношении Запада и ударов Израиля по штаб-квартире ливанского шиитского движения «Хезболла» и возможном ответе еврейского государства на ракетный обстрел со стороны Ирана.

По информации телеканала, в городах по всей стране полицейские усилили патрулирование вокруг ряда учреждений, находящихся в зоне риска.

Как сообщало ИА Регнум, обострение палестино-израильского конфликта произошло 7 октября прошлого года, когда ХАМАС массово атаковало ракетами Израиль и захватило несколько населённых пунктов. В ходе атаки боевики также напали на музыкальный фестиваль на юге Израиля. На следующий день власти Израиля заявили о переводе страны в состояние войны. За этим в конце октября последовала масштабная наземная операция ЦАХАЛ в секторе Газа, при которой удары наносились и по гражданским объектам. Так, 31 октября армия ударила по лагерю беженцев Джабалия. От удара погибли и пострадали порядка 400 человек.

По данным генерального комиссара Ближневосточного агентства ООН, для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филиппа Лаззарини на апрель 2024 года, за полгода в условиях войны в секторе Газа погибли более 34 тыс. человек, из них порядка 13 тыс. — дети. За шесть месяцев в Газе погибло больше детей, чем в ходе всех конфликтов в мире за последние четыре года. добавил глава БАПОР.

Вечером 1 октября текущего года Иран в ответ на гибель генерального секретаря ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы нанёс массированный ракетный удар по Израилю, превзошедший по масштабам обстрел израильской территории в апреле, когда со стороны Ирана в ответ на удар ЦАХАЛ по иранскому консульству в Дамаске были запущены сотни ракет и беспилотников. Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что было выпущено более 180 баллистических ракет, но израильские средства противовоздушной обороны перехватили большинство из них.