Москва, 5 октября, 2024, 11:58 — ИА Регнум. В России очень важно создавать условия для профессионального роста педагогов, а также для самого широкого применения наиболее передовых практик и методик. Об этом 5 октября заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении в День учителя.

Сергей Пятаков/РИА Новости

Глава государства поздравил российских педагогов с профессиональным праздником, уточнив, что сейчас в РФ развивается инфраструктура образования и системно обновляются образовательные программы, призванные дать детям востребованные в сегодняшнем динамичном высокотехнологичном мире знания.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3920902" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Путин поздравил педагогов с Днём учителя

«Очень важно создавать условия для профессионального роста педагогов для максимально широкого применения передовых практик и методик. Здесь всё большую роль играют конкурсы учительского мастерства, которые в нашей стране также имеют хорошую давнюю традицию», — сказал он.

Президент также указал на значимость Всероссийского форума классных руководителей, проходящего сейчас в Москве, назвав его «значимой площадкой для обмена опытом» и для того, чтобы отмечать заслуги наставников.

«В том числе благодаря таким конкурсам, проектам мы вновь убеждаемся, как много в нашей стране ярких, талантливых, увлечённых своим делом учителей», — добавил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, 3 октября президент РФ заявил, что образовательное пространство в России должно быть единым и отвечать целям развития страны. Кроме того, глава государства поблагодарил учителей из Донбасса и Новороссии, а также из Курской, Брянской и Белгородской областей за их работу в непростых условиях.

Российский лидер также предложил Минпросвещения и профильным педагогам подумать о мерах по сохранению и повышению культуры речи в стране. По его словам, государство уже немало сделало в этом направлении.

Кроме того, Путин назвал проходящие в школах уроки «Разговоры о важном» серьёзным началом большой работы. При этом президент РФ подчеркнул, что патриотическое воспитание в школах должно быть без перегибов.