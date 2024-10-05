Москва, 5 октября, 2024, 11:40 — ИА Регнум. Правительство решило начать ликвидацию АНО «Большая российская энциклопедия». Наработанные материалы передадут интернет-энциклопедии «Рувики». Об этом 4 октября сообщил РБК со ссылкой на источники.

Донат Сорокин/ТАСС

Уточняется, что передача позволит повысить конкурентоспособность «Рувики». За период работы сотрудники АНО «БРЭ» подготовили 98 тыс. статей, из них лишь половину опубликовали на портале энциклопедии.

«В отличие от других ресурсов статьи энциклопедии верифицированы научным сообществом», — отметил один из источников.

Из Резервного фонда будет выделено финансирование для погашения АНО задолженности перед сотрудниками, которая возникла в 2024 году из-за действий руководства, не сумевшего своевременно привести расходы в соответствие с направленным финансированием.

В материале отмечается, что сотрудники энциклопедии начали жаловаться на невыплату зарплат с весны. При этом сами деньги они не получали с декабря 2023 года. Ответственный редактор портала Сергей Кравец подтвердил информацию о проблемах с финансированием зарплат, оплатой ЖКХ, налоговых отчислений. В середине июня на сайте энциклопедии перестали выходить обновления.

Энциклопедия стала преемницей Большой советской энциклопедии. В 2019 году распоряжением правительства на ее базе создали научно-образовательный портал «Большая российская энциклопедия». Сайт российской интернет-энциклопедии «Рувики» начал работу в июне 2023 года.

Как сообщало ИА Регнум в августе, в России создадут буддийскую энциклопедию, которая будет содержать более 50 тыс. статей. На издание уйдёт не менее шести лет. В неё войдёт информация об известных деятелях, принявших участие в развитии буддизма. Также в энциклопедии будут сопоставляться различные культурные подходы, понятия и позиции.