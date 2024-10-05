Абхазия почти догнала Турцию по популярности у российских туристов
Москва, 5 октября, 2024, 11:29 — ИА Регнум. Абхазия становится всё более популярной у туристов-россиян и почти сравнялась с Турцией. С января по июнь 2024 года граждане России совершили в эту страну 2,163 млн поездок, в Турецкую Республику— 2,522 млн поездок. Это следует из данных статистики погранслужбы Федеральной службы безопасности.
На третьем месте находится Казахстан, куда россияне совершили 1,235 млн поездок, сообщило РБК.
Согласно данным ФСБ, также выросло число выездов российских граждан в Китай (+184,5%), Грузию (+31,5%) и Таиланд (+30,1%).
Как сообщало ИА Регнум, вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) по международному туризму, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян 29 июля заявил, что если Турция не изменит подход к ценообразованию в сфере туризма, то отток туристов будет наблюдаться и в будущем.
Ранее издание Express сообщило, что туристический бизнес Турции столкнулся с проблемой оттока отдыхающих, которые предпочитают отдыхать в Греции. Причиной этого является ценовое преимущество Греции.
В июле жителям России предложили заменить отдых в Турции на поездки в страны Латинской Америки. Отмечалось, что стоимость туров варьируется в зависимости от экскурсионной программы. Так, комбинированный тур в Аргентину и Бразилию обойдётся в 350 тыс. рублей на одного человека.
В пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ) заявили о росте спроса на новогодние туры в Белоруссию. К концу сентября уже забронирована половина мест в белорусских отелях на Новый год. Кроме того, спрос на санатории страны по сравнению с 2023 годом возрос на 23%, на гостиницы — на 28%.