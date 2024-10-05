Москва, 5 октября, 2024, 11:29 — ИА Регнум. Абхазия становится всё более популярной у туристов-россиян и почти сравнялась с Турцией. С января по июнь 2024 года граждане России совершили в эту страну 2,163 млн поездок, в Турецкую Республику— 2,522 млн поездок. Это следует из данных статистики погранслужбы Федеральной службы безопасности.

Алексей Даничев/РИА Новости

На третьем месте находится Казахстан, куда россияне совершили 1,235 млн поездок, сообщило РБК.

Согласно данным ФСБ, также выросло число выездов российских граждан в Китай (+184,5%), Грузию (+31,5%) и Таиланд (+30,1%).

Как сообщало ИА Регнум, вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) по международному туризму, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян 29 июля заявил, что если Турция не изменит подход к ценообразованию в сфере туризма, то отток туристов будет наблюдаться и в будущем.

Ранее издание Express сообщило, что туристический бизнес Турции столкнулся с проблемой оттока отдыхающих, которые предпочитают отдыхать в Греции. Причиной этого является ценовое преимущество Греции.

В июле жителям России предложили заменить отдых в Турции на поездки в страны Латинской Америки. Отмечалось, что стоимость туров варьируется в зависимости от экскурсионной программы. Так, комбинированный тур в Аргентину и Бразилию обойдётся в 350 тыс. рублей на одного человека.

В пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ) заявили о росте спроса на новогодние туры в Белоруссию. К концу сентября уже забронирована половина мест в белорусских отелях на Новый год. Кроме того, спрос на санатории страны по сравнению с 2023 годом возрос на 23%, на гостиницы — на 28%.