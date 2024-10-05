Бодайбо, Иркутская область, 5 октября, 2024, 10:51 — ИА Регнум. Собаки покусали двух девочек шести и 15 лет и 12-летнего мальчика в городе Бодайбо в Иркутской области, сообщили 5 октября в пресс-службе областной прокуратуры.

Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Накануне, 4 октября, школьники шли на уроки. Внезапно на них напали собаки и причинили им травмы. Родители с детьми обратились к врачам. Прокуратура организовала проверку.

«Также прокуратура проконтролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбуждённого по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»), проверит законность принятых следователями решений», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июня на девятилетнего мальчика в Забайкальском крае напала стая собак. Животные покусали ребёнка, и он попал в реанимацию.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлёкшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью»). Собаки напали на ребёнка в Читинском районе в детском лагере, рядом с которым находилась мусорка. Как выяснилось, это произошло из-за того, что мальчик остался без присмотра.