Москва, 5 октября, 2024, 10:31 — ИА Регнум. С 1 октября следующего года денежное довольствие российских военнослужащих планируется проиндексировать на 4,5%. Это следует из документов к проекту федерального бюджета России на 2025 год.

Petrov Sergey/Global Look Press

«Ежегодно на прогнозный уровень инфляции в 2025 году на 4,5% <…> проиндексированы: с 1 октября бюджетные ассигнования на денежное довольствие военнослужащих и приравненных к ним лиц», — процитировало «РИА Новости» материалы к проекту.

Также в проекте бюджета предусмотрена индексация денежного довольствия военных в 2026 году на 4%, в 2027 году — также на 4%.

Как сообщало ИА Регнум, 29 сентября правительство одобрило проект федерального бюджета РФ на период с 2025 по 2027 год. На следующий день законопроект федерального бюджета внесли в Госдуму.

Президент России Владимир Путин ранее подчеркнул, что в федеральный бюджет в необходимом объёме должны быть заложены средства на реализацию новых национальных проектов. Также глава государства отмечал важность устойчивости и сбалансированности не только бюджета РФ, но и всей системы государственных финансов для достижения национальных целей развития.

С 1 октября в России на 5,1% проиндексировали пенсии военным. Эта мера коснулась почти 2,8 млн человек.