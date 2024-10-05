Санкт-Петербург, 5 октября, 2024, 10:21 — ИА Регнум. Прокуратура не согласилась с продлением ареста Иракли Мунчавы и Рустама Лакашии, обвиняемых в избиении в Санкт-Петербурге участника специальной военной операции, и оспорила решение суда. Об этом говорится в материалах дела.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В ведомстве посчитали такую меру пресечения слишком строгой.

«В суде зарегистрированы апелляционная жалоба защиты и апелляционное представление прокуратуры», ― сообщило «РИА Новости» со ссылкой на документы.

Московский городской суд рассмотрит жалобу и представление 7 октября.

Ранее решение о продлении меры пресечения принял Басманный суд Москвы. Обвиняемых отправили под арест до 18 декабря.

Как сообщало ИА Регнум, в Санкт-Петербурге 18 декабря 2023 года двое мужчин жестоко избили инвалида и участника спецоперации Виталия Павловского за замечание о припаркованном на тротуаре автомобиле. Конфликт произошёл возле дома №2 в Биржевом переулке. 40-летний участник СВО шёл по тротуару и обратил внимание на автомобиль, частично припаркованный на тротуаре. Он сделал замечание стоящим возле машины мужчинам. Возникла словесная перепалка, переросшая в драку.

В ходе избиения выкрикивались националистические оскорбления. Нападавшие называли Павловского «русской свиньёй». Они пытались наносить удары по голове со стороны, которую участник СВО не мог прикрыть из-за ампутированной руки.

После драки злоумышленники скрылись, а пострадавший вызвал правоохранителей. Подозреваемых задержали в течение нескольких минут. Ими оказались двое местных жителей. Установлено, что 33-летний Мунчава ранее привлекался к ответственности за драку. Другой фигурант дела — 31-летний Лакашия. Оба имеют регистрацию в России. При обыске автомобиля подозреваемых обнаружили травматическое оружие.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Обоих фигурантов суд отправил под стражу. Затем следствие переквалифицировало дело по статье о покушении на убийство и экстремизме. После завершения расследования Следственный комитет направил дело в прокуратуру, однако в ведомстве отказались утверждать обвинительное заключение и передали дело на доследование.

Павловский, потеряв одну руку, решил пойти добровольцем на СВО, но ему долго отказывали из-за инвалидности. Отправиться на передовую ему удалось после обращения в Союз добровольцев Донбасса. Он служил в пехотной части, выполнял боевые задачи на херсонском направлении. В середине июля Павловский в беседе с ИА Регнум сообщил, что решил снова отправиться в зону спецоперации.