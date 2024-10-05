Китай, 5 октября, 2024, 10:12 — ИА Регнум. В Китае 77-летняя женщина убила серпом кабана, который напал на неё, когда она направилась на гору. Об этом 30 сентября сообщило издание Jam Press.

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Отмечается, что это произошло в округе Чжаотун южной китайской провинции Юньнань, когда пенсионерка в одиночку поднялась на гору, чтобы поработать в поле.

Во время работы на неё напал дикий кабан, и пожилая женщина вынуждена была от него защищаться имевшимся у неё с собою серпом. Животному удалось несколько раз укусить пожилую китаянку, однако в итоге она сразила кабана.

После инцидента пенсионерку нашли и отвезли в больницу для оказания медпомощи. Родственники китаянки рассказали, что в течение четырёх последних дней кабан совершал нападения ещё на двоих жителей их деревни.

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